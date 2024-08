Operazione fiumi più sicuri Oltre 1 milione di euro di investimenti in Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 02 agosto 2024 – E' iniziata a luglio la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua in. Interessati 150 km di tratti, per un investimento complessivo di1.200.000. Si tratta dell'più", la maxi attività di prevenzione realizzata annualmente dal Consorzio di Bonifica 2 Altoper il controllo della vegetazione, la risagomatura delle sponde e il ripristino delle opere idrauliche con il contributo versato dai consorziati. Molte delle risorse saranno impiegate per il contenimento della vegetazione erbacea e arbustiva e la rimozione di piante instabili, malate e deperite, per eliminare potenziali ostacoli al deflusso delle acque e per poter verificare lo stato di conservazione delle opere programmando, se necessario, ripristini e risagomature . L'Arno sarà, come sempre, protagonista.