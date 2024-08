Lo spettacolo dei fuochi visto dal San Carlone Domani sera ’Lumina’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) La statua di San Carlo Borromeo, sulla cima di una collina di Arona, apre i cancelli oltre l’orario di chiusura e propone visite straordinarieli, con il supporto di ’Archeologistics’, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. La statua – che dal 1698 svetta sulla collina di Arona – offre un’ottima visuale panoramica su lago Maggiore. Per questo motivoi visitatori potranno usufruire della visita in occasione dellopirotecnico sul lago. Si potrà dunque salire nella statua dalle 21 in attesa deidiche dalle 22.30 infiammeranno il cielo sopra Arona e Angera. Sarà possibile prendere posto sulla terrazza panoramica ai piedi della Statua (alta 11 metri) o accomodarsi nel grande prato della Statua portandosi la propria coperta e godendo del fresco della