LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si parte con Italia-Francia!

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31 Barbelin fa un 9, 19-18 per l’dopo la prima volée. 9.31 Addis comincia con un 9. 9.31 10 per Chiara Rebagliati! 9.31 9 vicino al 10 per Nespoli. 9.30 SI COMINCIA!Mauro Nespoli! 9.26 Tutto è pronto per l’inizio diall’Hôtel des Invalides, pubblico già infuocato per sostenere i padroni di casa. 9.22 All’nelconrimangono poche possibilità di medaglia: la gara odierna e Mauro Nespoli nell’individuale. Non c’è stato nulla da fare per la squadra maschile, per Rebagliati nell’individuale femminile e per Paoli e Musolesi nell’individuale maschile. 9.18 Tabellone che è difficilissimo per l’, visto che in caso di successo con la, ai quarti di finale ci sarebbe la sfida con ogni probabilità alla Corea del Sud, grandissima favorita per la vittoria. 9.14 Pronti, via, alle 9.