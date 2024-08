LIVE Pisa-Inter 1-0 | palo di Frattesi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è la quarta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Filippo Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca alla Cetilar Arena.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 61’ Ancora! Discesa centrale guadagnando superiorità numerica, al momento del tiro è murato da Marin. L’angolo non ha esito. 60’DI! Bisseck lo serve in area, si gira dal destro al sinistro e supera Nicolas ma il legno alla sinistra del portiere nega l’1-1 all’. 56’ Mkhitaryan perche fa correre Darmian sulla destra, tiro-cross parato in due tempi da Nicolas a terra.