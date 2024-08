L' ingresso alla Fortezza deve restare gratuito per tutti gli aretini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 – «L'pergli». La nota dei Consiglieri comunali Pd Andrea Gallorini e Alessandro Caneschi La Fondazione Guido d'Arezzo ha aumentato le tariffe d'per visitare lamedicea e in particolare non permette più il bigliettoper i residenti del Comune di Arezzo. È bastato questa comunicazione sul sito istituzionale e soprattutto nelle pagine social della Fondazione per far scatenare un'ondata di indignazione generale tanto da costringere la Fondazione stessa a diramare una nota per specificare, due giorni dopo l'annuncio, che tali rincari sono di carattere temporaneo in quanto collegati ad una mostra d'arte presente infino al 23 agosto.