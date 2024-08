Liguria-gate Toti ritorna libero | Pronto a difendermi da tutte le accuse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ameglia (La Spezia), 2 agosto 2024 – Un tuffo al bagno San Marco, storica meta balneare dell’establishment politico spezzino? "Sicuramente, ma adesso no. Ora lavoriamo". L’ex presidente Giovannida ieri dopo dopo 86 giorni agli domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione e voto di scambio che ha terremotato la, fa capolino al cancello della sua villa di Ameglia poco prima delle 15. Giovanni, accolta l'istanza di revoca degli arresti domiciliari Tre minuti con i giornalisti per ribadire la propria innocenza: un piccolo intervallo in una giornata iniziata con il pronunciamento del gip del Tribunale di Genova e proseguita tra carte e telefonate.