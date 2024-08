La tragedia di Davide | Un vuoto incolmabile Sarai per sempre con noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Era sorridente, soprattutto quando stringeva tra le braccia il figlio piccolo o lo faceva giocare sulla neve. Adesso che non c’è più, la comunità di Podenzana e quella spezzina si stringono attorno alla sua famiglia.Cirigliano, 38 anni, è morto giovedì, nel primo pomeriggio, in un tragico incidente nell’area del retroporto di Santo Stefano Magra. L’urto con un mezzo pesante gli è stato fatale, le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori che non hanno potuto fare niente per salvarlo.era dipendente della ditta Zancolli, centro specializzato in pneumatici e assistenza e viveva con la famiglia a Montedivalli, nel Comune di Podenzana. La notizia di una morte così improvvisa e tragica ha sconvolto tutta la Lunigiana e lo spezzino, dal suo comune di residenza sono arrivate le condoglianze, in prima persona dal sindaco Riccardo Varese.