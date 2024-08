Ex studentato bivacchi abusivi Blitz delle forze dell’ordine nello stabile Adisu di via Faina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gli spazi vuoti finiscono per riempirsi. In un modo o nell’altro. Spesso e volentieri non come si vorrebbe o come un quartiere vorrebbe. Così sembra essere successo a Elce, nell’exdi via, quattro palazzi che, fino a qualche anno fa, hanno ospitato studenti fuorisede. E che ora, dopo anni di chiusura forzata, in attesa che la riqualificazioni prenda corpo, si sono trasformati in rifugio per chi non ha un tetto, ma anche, come denunciato spesso e volentieri dai residenti della zona, in luogo ad alto rischio tra spaccio e microcriminalità., abitazioni di fortuna, un’occupazione abusiva e potenzialmente pericolosa che si ripeterebbe da tempo nei padiglioni della Casa dello studenteper proteggere i quali non sono bastate le catene ai cancelli o le finestre chiuse.