Emanuele Berardi il figlio di Barbara D’Urso che non ama i riflettori | ecco cosa ha rivelato sulla madre

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 2 agosto 2024)è il secondodi; come sappiamo, lui e suo fratello Giammauro sono nati dal matrimonio della nota conduttrice e Mauro. I figli disono cresciuti lontani dalle luci dello spettacolo ed è raro infatti vederli di fronte alle telecamere. Entrambi hanno deciso di seguire le loro passioni, creando una solida carriera: Il primogenito, Giammauro, è nato nel 1986, oggi ha 38 anni ed è un medico. Il ragazzo si è laureato in Medicina e Chirurgia con una votazione di 110 e lode. Proprio grazie al giorno della sua laurea,e il suo ex marito Mauro si sono ritrovati, mettendo da parte tutti i vecchi dissapori., invece, il secondodella conduttrice, è nato due anni più tardi, nel 1988.