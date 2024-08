E’ morto Massimo Cotto giornalista e voce di Virgin Radio

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – E’. Il, speaker e conduttorefonico aveva 62 anni. Ad annunciare il decesso, l’emittentecon una serie di post su X.era uno dei pilastri dellada anni. “Questa notteci ha lasciati. Vogliamo essere noi di, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perchéera uno di noi.era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali”, si legge. “straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia diraccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di Rock Bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and Talk con Dr.