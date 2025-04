Lanazione.it - Dazi, lettera dei Consorzi del vino : "Ripercussioni devastanti sul comparto"

Unaal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in cui esprimono "forte preoccupazione riguardo aisulle importazioni dinegli Usa". A prendere carta e penna sono stati idi Tutela dei vini dell’Umbria per richiamare l’attenzione su una misura che rischia di compromettere uno dei pilastri dell’eccellenza italiana: il. "Gli Stati Uniti rappresentano il nostro principale mercato di esportazione, assorbendo oltre 3,5 milioni di ettolitri diitaliano scrivono - Il Made in Italy vitivinicolo non è solo un marchio di qualità e tradizione, ma anche il simbolo di un’intera cultura, di un impegno verso l’eccellenza e di un patrimonio comune. Compromettere l’accesso al mercato statunitense limiterà il ruolo delcome ambasciatore di cultura e valore nel mondo".