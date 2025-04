La nuova primaria Elena Mazza Alla guida dell’Oncologia all’Uboldo

Elena Mazza è la nuova primaria di Oncologia all'Uboldo. Raccoglie il testimone da Mario Comandè, storico direttore del reparto, in pensione da fine anno. Alla struttura di Cernusco la specialista, che arriva dal San Raffaele di Milano, approda con l'obiettivo "di promuovere ulteriormente i livelli di eccellenza nel campo di Asst Melegnano Martesana". Alle spalle ha un'esperienza di 20 anni. "Con questa nomina – spiegano Roberta Labanca, direttore generale, e Giuseppina Ardemagni, direttore sanitario – prosegue l'impegno dell'azienda per garantire il potenziamento dei servizi dedicati Alla cura e all'assistenza del nostro territorio. Con lei il reparto si rafforza".Bar.Cal.

