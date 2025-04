Preghiera del mattino del 5 Aprile 2025 | Rendi salda la mia fede

Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione . L'articolo Preghiera del mattino del 5 Aprile 2025: “Rendi salda la mia fede” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 5 Aprile 2025: “Rendi salda la mia fede” Leggi su Lalucedimaria.it Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione . L'articolodeldel 5: “la mia” proviene da La Luce di Maria.

Giubileo 2025: Bergamo, il 5 aprile mattinata di spiritualità per operatori e volontari dei mondi della salute, della disabilità e della carità - È in programma per sabato 5 aprile, presso il Centro pastorale Giovanni ... dopo la riflessione di don Ezio Bolis e la preghiera personale, il vicario generale, mons. Davide Pelucchi, presiederà ... (agensir.it)