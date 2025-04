Lanazione.it - Stop ’chiavi appese’. Il Tar con il Comune: "Nessuna sospensiva"

Per il Tribunale amministrativo della Toscana, la delibera Funaro sul divieto delle keybox, in centro e in periferia, è legittima. Questo il motivo che ha indotto i giudici a non concedere lachiesta dalla Valerix Srl – agenzia fiorentina che si occupa di affitti brevi – due settimane fa. Una vittoria non di poco conto per l’amministrazione comunale che, galvanizzata da questa decisione (il ricorrente però ora dovrà attendere la discussione di merito e nel caso impugnare la sentenza rivolgendosi al Consiglio di Stato), è più che mai decisa a proseguire sulla strada tracciata: quella contro ’l’over tourism’. Ma cosa ha portato il Tar a rigettare l’impugnazione della delibera contro le cassette portachiavi disseminate in tutta la città e a condannare Valerix a mille euro di spese di giudizio? Nell’atto giudiziario, si legge, che "i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento o dato obiettivo dai quali ricavare quantomeno un principio di prova in ordine alla gravità e irreparabilità, che non possono essere presunte, del pregiudizio paventato per effetto dell’entrata in vigore della disciplina regolamentare impugnata".