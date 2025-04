Scontro tra auto Muore a 60 anni feriti altri tre

anni di Ponte Nossa: era al volante di una Golf che si è scontrata con una Skoda, un violento impatto che ha coinvolto anche una moto. All’origine si ipotizza un’invasione di corsia, forse per un malore. Tre i feriti, un 25enne, una 26enne e un 58enne, di cui uno in condizioni serie, trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta di un tamponamento avvenuto all’altezza del benzinaio tra Albino e Cene, tra Comenduno e Gazzaniga. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elicottero. Ilgiorno.it - Scontro tra auto. Muore a 60 anni feriti altri tre Leggi su Ilgiorno.it Due gravi incidenti ieri pomeriggio nell’arco di un’ora e mezza hanno messo in ginocchio la circolazione lungo la statale 671 della Valle Seriana. Nel secondo, alle 17,34, si è registrato anche una vittima. Si tratta di Ambrogio Abbadini, 60di Ponte Nossa: era al volante di una Golf che si è scontrata con una Skoda, un violento impatto che ha coinvolto anche una moto. All’origine si ipotizza un’invasione di corsia, forse per un malore. Tre i, un 25enne, una 26enne e un 58enne, di cui uno in condizioni serie, trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Si tratta di un tamponamento avvenuto all’altezza del benzinaio tra Albino e Cene, tra Comenduno e Gazzaniga. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze, l’medica e l’elicottero.

