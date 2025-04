Un orto al centro Ca’ Vecchia ecco il progetto

Vecchia di Voltana in condivisione con l'adiacente casa per anziani 'Silvagni'. È la finalità del progetto 'Ci vuole tempo per diventare un.orto', parte della coprogettazione Regionale 2024-2026 'Qui-e-te Vita all'aria aperta-Ortic'aria', promossa da Anffas Lugo Aps, associazione San Giuseppe e Santa Rita Odv, Crac Aps, Comitato Cittadino per l'handicap Odv e centro sociale Ca' Vecchia Odv. L'iniziativa – che vede l'interessamento anche di Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Herambiente, Consulta di Decentramento di Voltana-Chiesanuova-Ciribella – è candidata tra i progetti di cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. I primi laboratori didattici e lo stato di avanzamento del progetto saranno presentati, dalle associazioni partner, domani al parco Ca' Vecchia di Voltana al civico 1 di piazza Teseo Guerra.

