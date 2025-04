Pronostico Milan-Fiorentina | questo segno non esce dal 2020

Milan-Fiorentina è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.La Fiorentina è ancora attaccata al treno Europa, il Milan invece rischia di perderlo definitivamente. Di spunti non ne offre pochi il posticipo del sabato di Serie A: la sfida di San Siro con la Viola è forse l'ultimissima occasione, per i rossoneri, per evitare di rimanere fuori da tutto. Contro il Napoli, domenica scorsa, è arrivata un'altra sconfitta – la quarta nelle ultime sei giornate – ed il 2-1 del "Maradona" ha reso ancora più anonimo il nono posto del Diavolo, a -9 dal Bologna quarto ma a -5 anche dalla Lazio settima.

