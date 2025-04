Ilgiorno.it - Lions day dedicato agli screening

Domenica 13 ricorre ilday 2025, giornata dedicata alla salute e solidarietà. Iclub Castellanza Malpensa, Gorla Valle Olona e Liuc, insieme a Comune, associazioni e Alpini, organizzano attività gratuite per i cittadini. Saranno offerti quattro tipi di: senologico (in collaborazione con la Lega italiana lotta ai tumori-Lilt, prenotazione obbligatoria al numero 380-8644677), dell’ambliopia (ai bambini dai 2 ai 5 anni), dermatologico (per gli adulti, prenotazione obbligatoria al numero 380-8644677) e del diabete, a cura dei Soci, senza prenotazione. Le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, in Municipio e nello spazio esterno del parcheggio tra via delle Rimembranze e corso Giacomo Matteotti, dove saranno presenti i gruppi.