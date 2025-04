Ilgiorno.it - Melegnano, fumetti e giochi. Il festival del Comics torna con stand raddoppiati

, videogames,da tavolo e cosplay. Dopo i 5mila visitatori totalizzati l’anno scorso, nel weekend del 12 e 13 aprileildel, un evento che promette di richiamare appassionati e curiosi. Appuntamento dalle 10 alle 20 al castello mediceo per un’iniziativa promossa da Davide Carafòli e Raffaele Modini, in accordo col Comune e un circuito di sponsor. Le novità dell’edizione 2025 partono dai numeri. Rispetto all’anno scorso, la superficie espositiva risulta più che raddoppiata, con 100contro i precedenti 42. Fra gli espositori anche i Dylandogofili, associazione di appassionati del noto fumetto Dylan Dog. Gli ospiti della kermesse? Scrittori, doppiatori e influencer. Tra questi, Alessio Cigliano, doppiatore di Kenshiro, protagonista dell’omonimo cartone animato molto in voga negli anni Settanta e Ottanta.