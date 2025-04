Ilgiorno.it - La Pietà Rondanini Lo sguardo di Wilson

Un momento di forte emozione. Un invito alla contemplazione. La luce, la musica, abbracciano la. Lodi Robert“estrae“, lentamente, dall’oscurità, le forme non finite del capolavoro di Michelangelo, la scultura a cui lavorò sino a sei giorni prima della morte. Ad amplificare l’intensità emotiva dell’esperienza di “Mother“, è la musica di Arvo Pärt, sulle note dello Stabat Mater, che ne svela, sino nel profondo, il dolore senza tempo di una madre per la morte del figlio. Affidata all’ensemble estone Vox Clamantis, diretta da Jaan-Eick Tulve, e da La Risonanza, diretta da Fabio Bonizzoni. È la prima installazione del Salone del Mobile.Milano che apre al pubblico domani (ingresso gratuito in occasione di Art week e sempre su prenotazione, sino al 18 maggio: www.