Lanazione.it - La Valdichiana Senese. Dieci sindaci, una sola voce: "La cultura è un modo di vivere"

Dalla musica al teatro, dalla letteratura alle arti visive, dall’archeologia alla poesia. Laè uno scrigno die bellezza da sempre, per il suo straordinario patrimonio e per ilin cui questo si accorda con il paesaggio. Ma tutto questo oggi ha una marcia in più, che si chiama Unione dei Comuni della, che nel tentativo di centrare l’obiettivo di far riconoscere il territorio come ’Capitale italiana della’ ha messo insieme un tale rete di collaborazioni e sinergie, da produrre un programma di eventi, circa ottocento in tutto, che animerà fino a dicembre questo territorio composto dacomuni e abitato da circa sessantamila persone. E se da una parte tutto questo ha portato il titolo di ’Capitale toscana della’, attribuito dalla Regione con un premio di 300mila euro, dall’altra la vera vittoria conseguita in questa corsa è proprio la coesione che la prova ha richiesto, e che adesso, anche a corsa finita, resta la conquista più importante da giocarsi verso il futuro.