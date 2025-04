Lanazione.it - Bruno Butini, 93 anni : "Manifesterò per la pace"

Fra le molte centinaia di persone che si riuniranno oggi in piazza a Roma a manifestare per laci sarà anche, 93, senese., che vive da solo ed è autonomo, ha deciso di partecipare alla manifestazione organizzata dai 5Stelle e, dopo non pochi ‘no’, è riuscito a trovare un passaggio per la capitale. "Abbiamo trovato l’appello di, lo abbiamo contattato prima su Facebook e poi l’ho chiamato - ha raccontato Irene Galletti, coordinatrice regionale 5Stelle -. Mi ha risposto una persona di grande spirito, energia, con passione e voglia di esserci. Salirà su uno dei tantissimi bus in partenza dalla Toscana. Mi piacerebbe che fosse in testa al drappello regionale, normalmente sono i giovani a fare i portabandiere ma noi dovremmo avere lui". A muovereè la voglia di dire no alla guerra, ma anche di mobilitarsi e fare qualcosa tutti insieme.