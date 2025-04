La piazza 5 Stelle anti riarmo Schlein | ci sarà delegazione Pd

anticipati e chiarimenti, la segretaria Elly Schlein rimette in asse direzione di marcia e rapporti interni. L’occasione è l’intervento davanti ai deputati dem, riuniti in una due giorni di seminario, nell’evocativo Museo Cervi di Gattatico (Reggio Emilia). Il passaggio forse più significativo in questo senso è quando la segretaria Pd si rivolge così ai suoi parlamentari: "Noi faremo tutte le discussioni, anche interne, che dobbiamo fare, ma senza perdere di vista l’obiettivo: battere queste destre, che sono l’unico vero avversario". E ribadisce la sua ricetta per centrare l’obiettivo. "Testardamente unitaria" nello sforzo di costruire una coalizione alternativa. Netta dal punto di vista dell’identità e della proposta. "Questa destra non è imbattibile e noi la battiamo, non se li rincorriamo sul loro terreno o dove ci vogliono portare loro, ma portandoli dove loro non vogliono stare. Quotidiano.net - La piazza 5 Stelle anti riarmo. Schlein: ci sarà delegazione Pd Leggi su Quotidiano.net Dopo settimane di tensioni nel Pd tra evocazione di congressicipati e chiarimenti, la segretaria Ellyrimette in asse direzione di marcia e rapporti interni. L’occasione è l’intervento davai deputati dem, riuniti in una due giorni di seminario, nell’evocativo Museo Cervi di Gattatico (Reggio Emilia). Il passaggio forse più significativo in questo senso è quando la segretaria Pd si rivolge così ai suoi parlamentari: "Noi faremo tutte le discussioni, anche interne, che dobbiamo fare, ma senza perdere di vista l’obiettivo: battere queste destre, che sono l’unico vero avversario". E ribadisce la sua ricetta per centrare l’obiettivo. "Testardamente unitaria" nello sforzo di costruire una coalizione alternativa. Netta dal punto di vista dell’identità e della proposta. "Questa destra non è imbattibile e noi la battiamo, non se li rincorriamo sul loro terreno o dove ci vogliono portare loro, ma portandoli dove loro non vogliono stare.

La piazza 5 Stelle anti riarmo. Schlein: ci sarà delegazione Pd. Movimento 5 Stelle e Lega anti-riarmo? Ecco perché per Meloni e Schlein il pericolo “gialloverde” non esiste. M5S, il corteo anti-armi prende forma. La “sfida” a FdI e Lega sul gas russo. Giuseppe Conte lancia la piazza anti-governo. M5S, la linea anti Conte si organizza: nasce l’associazione «Figli delle stelle». L’Avvocato anti-vaffa I Cinque Stelle entrano nella scatoletta di tonno a sinistra (senza disdegnare la destra). Ne parlano su altre fonti

La piazza 5 Stelle anti riarmo. Schlein: ci sarà delegazione Pd - Poi la leader dem annuncia che una delegazione del Pd parteciperà alla manifestazione di oggi a Roma del Movimento 5 Stelle. Ai cronisti che le chiedono ... Non nasconde le differenze tra il Pd e la ... (quotidiano.net)

Piazza Cinquestelle contro il riarmo, Conte sente Schlein: delegazione Pd - Il Movimento 5 stelle alla prova della piazza di Roma. Il raduno è previsto per le 13 in piazza Vittorio Emanuele II, l’arrivo ai Fori imperiali. “Fermiamoli”, lo slogan. (ilmessaggero.it)

L'imbarazzo a Cinque stelle per la tiktoker in piazza. Nemesi per il partito del clic - Roberto Fico non commenta, ma è ottimista: "La piazza sarà partecipata, si parlerà di contenuti". La deputata m5s Gilda Sportiello ribadisce: "In piazza per la pace, estranei ad altre iniziative" ... (ilfoglio.it)