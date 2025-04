La cantautrice Elasi stasera al Bronson

La cantautrice Elasi arriva stasera al Bronson di Madonna dell'Albero (ore 21, biglietti in prevendita da 12 euro info: 333-2097141). Con la sua musica onde elettronica, pop e sonorità esotiche scovate in angoli remoti del mondo. Il suo ultimo album è 'Elasir' uscito il 17 gennaio. Anticipato dai singoli 'Amæmi' e 'Iceberg', l'album è un vero e proprio tappeto volante sonoro portato dal vivo tra club, sogni onirici e mondi lontani. Un mix di danze ipnotiche, ritmi elettronici e contaminazioni globali. Formata in chitarra classica al Conservatorio di Alessandria e con un apprendistato di produzione e composizione a Los Angeles, Elasi ha saputo creare una propria identità musicale che mescola influenze globali e sintetizzatori sfavillanti.

