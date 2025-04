Trasporto pubblico | Facciamoci sentire per un servizio migliore

Un segnale forte arriva dal Consiglio comunale di Canegrate che ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Christian Fornara del gruppo Canegrate nel Cuore. Al centro del dibattito, la necessità di un trasporto pubblico locale più efficiente, con attenzione alle proposte avanzate nell'ambito del Patto dei sindaci dell'Alto Milanese. La mozione impegna l'Amministrazione comunale a verificare l'esito delle richieste già inoltrate all'Agenzia del Trasporto pubblico locale (Tpl) e a trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, all'Agenzia Tpl e alla Regione tutte le nuove osservazioni che emergeranno dall'analisi dei più recenti documenti ufficiali. L'obiettivo: garantire un sistema di trasporti più capillare ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, pendolari, studenti e fasce fragili.

Trasporto pubblico: "Facciamoci sentire per un servizio migliore" - Un segnale forte arriva dal Consiglio comunale di Canegrate che ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere ...

