Cliniche clandestine in casa | scoperte false estetiste

Ilgiorno.it - Cliniche clandestine in casa: scoperte false estetiste Leggi su Ilgiorno.it Proponevano interventi di chirurgia estetica a prezzi stracciati. Uno specchietto per le allodole molto allettante per un numero crescente di clienti pronte a qualsiasi cosa, compreso il rischio di affidarsi a mani sconosciute. Peccato che i sedicenti medici estetici non avessero la benché minima autorizzazione a esercitare e che tutto fossero appunto fuorché medici estetici. Si parla di due signore romene, titolari di altrettanti laboratori abusivi di medicina estetica che avevano impiantato all’interno delle rispettive abitazioni in Valcamonica, uno a Pisogne e l’altro a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. I due centri sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza di Breno che, supportata dai colleghi bergamaschi, è partita approfondendo la massiccia pubblicità su Facebook e Instagram, facendo leva appunto sull’accessibilità economica dei trattamenti.

Cliniche clandestine in casa: scoperte false estetiste. Cliniche estetiche abusive, Nas e Gdf hanno denunciato due donne: “Alto rischio, clienti di 20 anni”. Ne parlano su altre fonti

Cliniche clandestine in casa: scoperte false estetiste - Prezzi bassi per interventi di chirurgia o trattamenti: sono accusate di esercizio abusivo della professione ed evasione fiscale ... (msn.com)

Finti medici estetici, scoperte cliniche abusive - Smantellate cliniche estetiche abusive: "Eseguivano pericolose iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico e filler" ... (informazione.it)

Filler e botox con siringhe non sterilizzate, adrenalina in caso di shock: scoperte due cliniche abusive in Lombardia - Iniezioni di botulino, acido ialuronico, filler e tanto altro a prezzi allettanti e senza tempi di attesa. Il tutto senza aver alcun titolo e in ambulatori clandestini. Così sono state scoperte due ... (fanpage.it)