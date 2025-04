Il nuovo Museo del ’900 Le Collezioni in vetrina

Ha quasi del "miracoloso" il nuovo allestimento del Museo del Novecento, che asseconda l'architettura (progetto di Italo Rota) e restituisce l'idea di un Museo come soglia, con un rapporto fra dentro e fuori, fra luce naturale e artificiale. E disseminate, in tutte le sale, si ritrovano, anche le otto opere di Rauschenberg (sino al 29 giugno) che accentuano il valore delle Collezioni permanenti. Da oggi i milanesi potranno girare nelle sale di questo splendido Museo civico senza perdersi (l'orientamento è sempre stato difficile), un intervento che è propedeutico a quello che verrà con la realizzazione della passerella di congiunzione con l'Arengario 2. La galleria dedicata al Futurismo accoglie il visitatore con la collezione di arte futurista, la più importante a livello internazionale.

