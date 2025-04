Ilfoglio.it - Zoratti dal Friuli alla scoperta delle Isole Fær Øer

Leggi su Ilfoglio.it

In quale parte del mondo c’è il più alto tasso di diffusione del volley? Difficile arrivarerisposta considerando anche la difficoltà nel trovare la soluzione sul mappamondo. C’è infatti una piccolissima nazione dove se non schiacci, ricevi o palleggi. ti guardano strano. Stiamo parlandoFær Øer, arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca, lontano dalle mappe turistiche, ma affascinante per i suoi paesaggi mozzafiato. Gli abitanti sono 55mila (dicono che le pecore siano molte di più) e uno su 50 gioca a volley, una percentuale incredibile se si pensa che in Italia i tesserati sono circa 1 su 200 e in Turchia 1 su 2.000.guida della Nazionale locale c’è, da qualche mese, un italiano. Ciro, 40enne friulano, si è aggiuntolunga lista degli allenatori italiani impegnati in prima linea nelle rappresentative straniere.