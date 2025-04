Ilgiorno.it - Svolta nelle foto. Record mondiale di risoluzione

Unagrafia dell’antimateria consenza precedenti. C’è anche un ricercatore dell’Università degli studi di Brescia, Nicola Zurlo (nella), nel gruppo di ricercatori Aegis, in corso al Cern di Ginevra, che hanno “hackerato“ un sensore di immagine comunemente utilizzatocamere dei telefoni cellulari, normalmente usato per trasformare la luce in ingresso in un’immagine digitale, modificandolo per rivelare le antiparticelle in arrivo. L’uso di questi sensori ha portato a risultati senza precedenti. L’esperimento, infatti, ha stabilito un nuovodinella rivelazione delle annichilazioni di antimateria, riuscendo a determinare la posizione dell’impatto degli antiprotoni sulla superficie del sensore con una precisione di 600 nanometri. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Science Advances.