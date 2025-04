Ilgiorno.it - Test per iscriversi all’università. Grammatica e geometria gli spauracchi degli studenti

Leggi su Ilgiorno.it

In attesa che entri in vigore la riforma con la quale si abolisce ild’ingresso a medicina, il 60% di chi si iscrivesupera unpresente in quasi un corso di laurea su 2. Sono stati 340.315 i Tolc effettuati nel corso del 2024, oltre al totale deirelativi al 2022 e al 2023, e dal sondaggio "Orientarsi dopo la scuola 2025", condotto da Cisia, consorzio costituito da 62 atenei statali e dalle conferenze di ingegneria, architettura e scienze fra coloro che si sono registrati nell’ultimo anno alle aree riservate per l’accesso aie a quelle per l’orientamento emerge una generazione che vive in bilico tra ponderare le scelte universitarie e decidere d’impulso all’ultimo momento. La fotografia emerge dalle risposte fornite da 4.363 persone. Nei Tolc si evidenziano punteggi medi in calo per la comprensione delo nel focus che riguarda in modo particolare il Tolc-Su, sviluppato per gli studi umanistici.