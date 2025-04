Ilrestodelcarlino.it - "Il Crudo Sasso" di Andrea Antinori. Viaggio sulle orme di San Francesco

Oggi alle 17.30, geologo, naturalista e socio storico del Club alpino italiano, presenterà all’auditorium Asilo Ricci il suo ultimo libro "Il" sugli eremi rupestri francescani delle montagne a noi vicine. Oltre all’autore saranno presenti il presidente del gruppo regionale Cai Bruno Olivieri, il presidente della sezione Cai di Macerata Mario Bettucci e il frate minore cappuccino Fabio Furiasse. L’autore ha curato anche il progetto grafico, i disegni e le fotografie rigorosamente in bianco e nero. "In questo libro – spiega– racconto di alcuni luoghi della montagna maceratese, a cavallo tra Umbria e Marche, in cui si rinvengono numerose testimonianze della presenza did’Assisi e dei suoi primi seguaci. A differenza del mio libro "I sentieri del silenzio", in cui avevo dato un taglio escursionistico, questo si sofferma magginte sul contesto ambientale, quello che mi sta magginte a cuore, degli eremi che sono situati tra le colline picene e i monti Sibillini, nell’alta valle del torrente Fiastrone, tra il monte Pennino e l’alta valle del fiume Potenza, tra le selve e le rocche del monte San Vicino.