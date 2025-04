Ilgiorno.it - Parcheggi del Sant’Anna sì. Per medici e infermieri no

L’ospedaleè pubblico il suoo no, o meglio è stato costruito con i soldi di Regione Lombardia ma la sua gestione e gli introiti sono affidati per convenzione a San Fermo della Battaglia che ogni anno ricava oltre un milione di euro dai posti auto. Nonostante i tentativi di rivedere gli accordi finora nulla si è mosso e adesso sul sentiero di guerra sono scesi i dipendenti che si lamentano perché quell’autosilo, in teoria costruito per loro, è sempre più difficile trovare un posto. "I dipendenti pagano anche una retta mensile per poterare, ma alle dieci del mattino trovare un posto libero è un’impresa – spiega Massimo Coppia, segretario Uil Fpl Lario e Brianza – Tutto questo perché isono affidati al Comune di San Fermo, dove sorge l’ospedale. I posti riservati sarebbero anche adeguati in termini numerici se fossero riservati solo al personale, ma sono insufficienti se lì dentro ci possonoare tutti.