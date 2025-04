Ilgiorno.it - Sicurezza: "Si risponda ai ragazzi"

Leggi su Ilgiorno.it

Una manifestazione nata dalla volontà dei giovani per chiedere a chi amministra di rendere la città più sicura. Ma che ha fatto anche discutere. L’iniziativa, del liceo "Cairoli" e degli istititui tecnici "Casale" e "Caramuel". Non c’è stata connotazione politica ma solo la voglia di segnalare un problema sentitissimo. Sull’episodio interviene Rifondazione Comunista con Edoardo Casati (nella foto), giovanissimo, ma già responsabile nazione scuola e università dei Giovani Comunisti. "chi fa politica non può prescindere dall’empatia – dice – che consente di comprendere le persone, le loro speranze e le loro paure. E alle persone la politica deve rispondere. Tanti giovani vigevanesi come me hanno paura ad uscire di casa la sera. Una paura che li limita nel poter vivere a pieno quel poco che già la città già offre.