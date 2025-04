Quotidiano.net - Diritti di proprietà intellettuale e IA. Gli editori europei lanciano l’allarme

Mentre i social sono letteralmente inondati da milioni di immagini realizzate nello stile dello Studio Ghibli, lo studio giapponese autore di capolavori dell’animazione, pare di risentire le parole del suo leggendario fondatore, Hayao Miyazaki. In un’intervista del 2016, il regista aveva definito l’intelligenza artificiale (IA) "un insulto alla vita stessa". A suscitare perplessità su un uso quanto meno disinvolto dellada parte di OpenAI è ora l’ultimo generatore di immagini rilasciato da ChatGpt. Ma la "mente" di OpenAI, Sam Altman, ha già dovuto affrontare cause legali per l’uso di materiale sorgente senza autorizzazione, tra cui una vertenza mossa dal New York Times e altre di artisti, musicisti ed. Ora anche l’Enpa-Associazione europea deglidi giornali ritiene sia giunto il momento di far sentire la propria voce.