Irene Grandi torna a FestivaLove.

a Scandiano, dove era già stata ospite nel maggio 2017. La cantautrice toscana celebra il suo trentennale con un concerto straordinario, che ripercorre la sua lunga carriera nel mondo del pop italiano iniziata nel 1994. "Una storia - si legge sul suo sito internet - costellata da canzoni di successo, collaborazioni, ricerca musicale e un’energia unica, arricchita dai nuovi singoli Fiera di me e Universo a cui si aggiungerà il nuovo singolo “Favole” in uscita il prossimo 11 aprile". A Scandianocanterà il 31 maggio in Piazza Fiume. Sarà una delle numerose attrazioni che regalerà l’edizione 2025, che si prospetta, come sempre, piena di sorprese. Sarà la decima edizione del Festival. L’evento, che trae ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne L’Inamoramento di Orlando, animerà la città per tre giorni: 30 e 31 maggio e 1 giugno, trasformando Scandiano in un grande palcoscenico dedicato all’amore, alla cultura e alla musica.