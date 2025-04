Ilgiorno.it - La libertà inizia dalle api. Così le detenute a fine pena si costruiscono un futuro

Inclusione sociale e sostenibilità. Exe api. Il progetto “Donne, Api,!“, l’ultimo avviato in Cascina Cuccagna a Milano grazie alla collaborazione con l’associazione Il Gabbiano, l’associazione di promozione sociale Cambalache, il contributo di 8x1000 Chiesa Valdese e il ricavato della Lotteria Cuccagna 2025, ha l’obiettivo di offrire alle donne in uscita dal carcere la possibilità di acquisire competenze nel settore dell’apicoltura per favorire il loro reinserimento lavorativo e sociale. "È un ulteriore passo dell’associazione Consorzio Cantiere Cuccagna verso undove coesione sociale e cura dell’ambiente si fondano - afferma Federica Scaringella, direttrice di Cascina Cuccagna - Dopo “Radici di comunità“, che ha contribuito a rigenerare e valorizzare il verde urbano del Nuovo Vicolo Cuccagna, il progetto “Donne, Api,!“ punta sull’apicoltura urbana per offrire a donne in uscita da percorsi di espiazione dila possibilità di ricostruire la propria autonomia.