Ilgiorno.it - Colico con la Valtellina. Cento firme in municipio

, per chiedere la secessione didalla Provincia di Lecco e l’annessione alla. Sono state depositate innei giorni scorsi. Non tantissime, ma sufficienti per avviare le procedure per costringere il sindaco e i consiglieri comunali ad esprimersi ed esaminare la proposta, perché compete a loro e loro soltanto decidere. I promotori dell’iniziativa dovranno essere convocati e ascoltati entro un mese. La strada per gli scissionisti pare lunga e tutta in salita. Dopo che eventualmente saranno riusciti a convincere i consigliere comunali a migrare in Provincia di Sondrio, la pratica passerebbe prima in Regione e successivamente in Parlamento affinché deputati e sanatori ratifichino con una legge il passaggio di Provincia. "In questo contesto, appare unanimemente condiviso, oltre che ferma convinzione della nostra amministrazione, che l’iniziativa possa essere sottoposta al voto dei consiglieri comunali solo ed esclusivamente col sostegno di una larga maggioranza dei cittadini", spiega il sindaco Monica Gilardi.