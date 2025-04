Lanazione.it - Vigili del fuoco, altre vittime. Stesso tumore anche al sud. Lo screening ’scava’ in città

Si allarga il caso deidel. Ieri è arrivata la segnalazione del Conapo: "nel Comando Provinciale deideldi Matera si contano quattro casi di Glioblastoma di IV grado, il rarocerebrale altamente aggressivo. Dei quattro casi tre sono deceduti tra il 2013 e il 2017 e uno è in vita. Non può essere una coincidenza", dice Marco Piergallini, Segretario Generale del sindacato Conapo, in una nota inviata al ministro Piantedosi al quale chiede di estendere lo". Intanto i pompieri aretini parteciperanno al programma diavviato in Emilia Romagna, dopo le morti sospette per il timore. L’iniziativa, promossa con l’Università di Bologna, coinvolgerà in totale 300della regione, ora estesaalla caserma di Arezzo e su base volontaria.