Biancaneve ferma Rapunzel | stop alle riprese del remake

La Disney ha sospeso ledelin carne e ossa di. Il motivo sarebbe il catastrofico flop del recente live-action di, con Rachel Zegler (23 anni, la protagonista) e Gal Gadot (39, la Regina cattiva). La cancellazione non è definitiva, ma l’insuccesso di Snow White, sia sul fronte perplessità del pubblico e della critica sia, soprattutto, sul piano degli incassi (solo 145 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di oltre 270 milioni) non poteva non indurre la produzione a prendersi un attimo per riflettere, sospendendo così il prossimo