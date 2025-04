Lanazione.it - Clinica, fine in pochi minuti. Il crollo dopo l’anestesia

Roberta Mazzuoli è morta ininstanti per un’insufficienza cardio respiratoria, prima di operarsi all’occhio al San Giuseppe Hospital. È questa una delle prime risposte che arriva dall’autopsia di ieri sul corpo della donna di 48 anni, anche se tutti gli esami sono ancora alla fase embrionale: ci vuole tempo, è il coro unanime tra chi sta seguendo il caso, avvocati e medici. Per questo adesso partiranno anche una serie di test istologici e tossicologici: approfondimenti, quelli sì, che potranno stabilire per quale motivo è morta la madre di Abbadia San Salvatore (Siena). Gli accertamenti andranno quindi a indagare le condizioni di tessuti e organi. Si tratta di un’analisi critica e anche per questo il medico legale nominato dalla procura di Arezzo, il professor Mario Gabbrielli, si è dato 90 giorni di tempo prima di inviare la sua relazione alla pm Laura Taddei, ma tra 15 arriveranno i primi risultati dei consulenti: la magistratura indaga per omicidio colposo in ambito sanitario.