"Dotare la procura degli organici che mancano".

A Prato abbiamo toccato con mano l’esigenza di una risposta forte dello Stato ai problemi di criminalità e sfruttamento del lavoro. La visita in città della commissione antimafia, voluta dal Partito Democratico, ha consentito di portare alla luce problematiche che riguardano la città che avevano già visto la presa di posizione deltore di Prato Tescaroli e della sindaca Ilaria Bugetti. E’ emersa con forza la necessità di interventi per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie cinesi dentro l’economia cittadina. Lo dichiara la senatrice Vincenza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Pd, che ieri ha fatto parte della delegazione della commissione parlamentare antimafia che si è recata in Prefettura. "E’ necessario raccogliere il grido d’allarme deltore Tescaroli, appreso a più riprese a mezzo stampa, sulla saldatura tra criminalità italiana e mafia cinese – ha proseguito Enza Rando – e assegnare allala dotazione organica che manca e gli strumenti giudiziari necessari".