Lanazione.it - Mercanti (Pd) guarda avanti: "La Piana deve essere la base per un ragionamento provinciale"

Leggi su Lanazione.it

Aveva votato, unica nel suo partito, per la proroga alla concessione idrica a Geal attraverso una legge regionale, che era stata approvata da tutti gli esponenti del Pd in commissione per poibocciata in aula, dopo una mezza rivolta dei sindaci che usano i servizi idrici di Gaia, dove Geal dovrebbe finire entro il 2025, capitanata da alcuni esponenti versiliesi, garfagnini ma anche del capoluogo proprio del principale partito del centrosinistra. Valentina, alla luce della sentenza del Tar che ha lasciato la porta aperta per il mantenimento del servizio idrico alla storica azienda lucchese rilancia e chiede di non lasciar sfuggire l’occasione per arrivare a un diverso assetto, su, della gestione dell’acqua. Il consigliere regionale del Pd, intanto, valuta con soddisfazione l’esito della sentenza.