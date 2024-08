Diritti tv Serie B le offerte presentate da DAZN e Sky | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) A 14 giorni dall’inizio del campionato diB ladeitv è ancora in alto mare. I club sono preoccupati per la possibilità di perdere una cifra importante necessaria per affrontare la stagione ed i tifosi rischiano di rimanere al buio dalla visione delle partite, soprattutto quelle in trasferte. Il campionato cadetto è composto da club molto ambiziosi, grandi piazze e con un elevato numero di tifosi pronti a sottoscrivere abbonamenti televisivi.