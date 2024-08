Cronaca da Arancia Meccanica sul treno | giovane difende i passeggeri dal lottatore lui gli stacca un dito a morsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gli sguardi che s’incrociano per caso sulla banchina di Lambrate in attesa delfra un 27enne bergamasco e un 29enne bresciano a torso nudo che dà nell’occhio, nonostante la colonnina di mercurio impazzita. Parlava da solo, racconteranno poco dopo i testimoni. Nessuno poteva immaginare che di lì a poco fra loro sarebbe accaduto qualcosa che ha dell’inconcepibile. Una volta saliti a bordo è cominciato l’inferno, l’operaio semisvestito, con una lista di precedenti alle spalle, dà in escandescenze. Prima insulta una ragazza, poi prende a pugni i finestrini e prova ad aggredire il capoche si salva solo nascondendosi in bagno. Semina il panico fra i vagoni, ma il peggio deve ancora arrivare.