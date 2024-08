Con Cheddira in uscita Simeone potrebbe rimanere Sarebbe il sostituto di Lukaku Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Su Sky gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli forniti da Francesco Modugno, inviato a Castel di Sangro. La novità di giornata riguardachein azzurro. Inc’è, per Conte il secondo diessere(Conte vede Raspadori in un ruolo diverso).ro essere le punte del Napoli di Conte Le parole di Francesco Modugno: «Conte l’uomo che determina le strategia del Napoli. Squadra che sul mercato va aggiustata, anche un po’ allargata. Bisogna sempre trovare un equilibrio. Conte ha iniziato a individuare i suoi, con il Best 70 minuti di una sola squadra. Un novero di scelte che va ampliato con un uomo in mezzo al campo come Gilmour. C’è la disponibilità del giocatore che può essere l’alternativa di Lobotka o anche giocare in coppia.