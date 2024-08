Commissione di controllo e garanzia già partita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si riuniranno una volta a settimana per far luce sui rapporti tra le associazioni no profit Opera Maestra e Stella Polare e l’amministrazione comunale. E’ ladiche si è riunita ieri pomeriggio per la prima volta in questa legislatura, presieduta dal consigliere di minoranza Marco Lanzi. I membri sono pronti a mettersi al lavoro. "Sarà importante riuscire a chiarire qual è il perimetro d’indagine e l’obiettivo – ha sottolineato Lanzi -. Si tratta di unaparitetica e lavoreremo come una squadra. Per prima cosa verificheremo i rapporti tra Opera Maestra e Stella Polare e l’amministrazione comunale. Chiedo che vengano messe a disposizione delibere, determine, mandati di pagamento ecc..".