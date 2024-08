Chiesa-Napoli la trattativa non è ancora chiusa | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sullache porterebbe Federicoa giocare con la maglia delci sono da registrare delle importanti novità. Il, dopo aver battuto il Brest contro la bellissima rete di Giacomo Raspadori, sabato prossimo sfiderà un’altra squadra che disputerà la Champions League. Il team in questione è il sorprendente Girona. Tuttavia, nonostante l’importanza della sfida contro i catalani, a tenere banco in casa partenopea è il calciomercato. Dopo gli arrivi dei vari Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, infatti, ilha tutta l’intenzione di risolvere il caso Osimhen. Il nigeriano, nonostante la promessa di una sua cessione, èa disposizione di Antonio Conte. Senza l’addio del bomber, di fatto, il club azzurro non può chiudere per l’arrivo di Romelu Lukaku, il quale ha già raggiunto un accordo con Giovanni Manna.