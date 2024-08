Caldo intenso scatta l’allerta Pericolo incendi nel riminese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024)anche nella provincia. Ad avere emanatoè stata la Regione che temeboschivi nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Una allerta che va di pari passo con un meteo che non offre tregua sul fronte delle temperature e dell’afa che peggiora le condizioni. Anche ieri la colonnina di mercurio si è stabilita abbondantemente sopra i trenta gradi e l’umidità ha complicato le cose, sopratutto sui rilievi e in pianura, mentre sulla costa il mare in parte mitiga l’effetto dell’afa. Resta tuttavia una situazione che anche in municipio stanno monitorando insieme all’Ausl Romagna sulle persone fragili e anziane. Il telefono continua a squillare incessantemente con circa 1.300 contatti con persone che rischiano di andare in difficoltà per età e condizioni fisiche con questo clima.