Verso il nuovo stadio l’impatto dei cantieri su negozi e viabilità | ecco i timori dei cittadini

(Di giovedì 1 agosto 2024) Empoli, 1 agosto 2024 – Parcheggi , spazi commerciali,e impatto del cantiere sono stati i principali temi sollevati daiche hanno partecipato martedì sera in maniera numerosa e attenta al primo incontro pubblico promosso dal Comune per raccontare il progetto delpresentato dall’Empoli Fc. Oltre un centinaio le persone che hanno affollato la sala messa a disposizione dall’Avis di Serravalle, dove a prendere la parola per primo è stato proprio il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, spiegando il percorso partecipativo che prenderà il via a settembre. "Il Comune ha potere di parola e di intervento in queste fasi preliminari. Ho già cominciato a raccogliere le opinioni delle società sportive e ho letto della costituzione di un comitato interessato a partecipare.