Uomini e Donne Giorgio Manetti svela cosa diceva sua madre quando vedeva Gemma Galgani in tv e non era un commento positivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024)ex cavaliere diè stato ospite del podcast Non è più domenica di Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi, dove ha raccontato alcuni episodi inediti e succosi della sua avventura nel famoso programma di Maria De Filippi. Tra aneddoti, riflessioni sulla sua carriera e commenti taglienti,ha offerto uno spaccato interessante del mondo dello spettacolo e della sua vita personale. La relazione traè stata una delle più chiacchierate nella storia del dating show.ha raccontato come è nato il suo interesse per la dama torinese: Era una situazione inaspettata, non credevo diventasse così di dominio pubblico, io avevo 59 anni nel 2015 ene aveva 65 non era una differenza di età così enorme da suscitare tutto questo interesse.